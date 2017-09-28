Ушел из жизни основатель журнала Playboy

Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни.
О его смерти сообщается в официальном Twitter журнала.
Как известно, основатель всемирно известного журнала скончался в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких.
Кстати, примерно год назад журналисты начали говорить о том, что Хефнер очень болен. Тем не менее сам основатель журнала Playboy полностью опроверг эту информацию.
Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".