Ушел из жизни основатель журнала Playboy

О его смерти сообщается в официальном Twitter журнала.

Как известно, основатель всемирно известного журнала скончался в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких.

Кстати, примерно год назад журналисты начали говорить о том, что Хефнер очень болен. Тем не менее сам основатель журнала Playboy полностью опроверг эту информацию.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".