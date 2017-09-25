На побережье Филиппин местные жители нашли неизвестное животное - ФОТО

К побережью филиппинского города Маасин прибило тело неизвестного животного.
Один из местных жителей обнаружил его на берегу моря в понедельник, 25 сентября. Как сообщают местные СМИ, длина тела животного составляет около десяти метров.
Власти Филиппин пока не могут определить вид странного морского создания, поскольку его останки находятся в слишком сильной стадии разложения.
В то же время, представитель местного Бюро рыболовства и водных ресурсов Юлиус Альпино считает, что животное на самом деле кит, однако прямых доказательств этому пока нет.
Монстра решено похоронить в море, поскольку его останки могут быть опасными для людей.
Напомним, как сообщал УРА-информ, на пляже в Техасе нашли загадочное животное.