22:53 25.09.2017 | Культура | Новости
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На побережье Филиппин местные жители нашли неизвестное животное - ФОТО

К побережью филиппинского города Маасин прибило тело неизвестного животного.

На побережье Филиппин местные жители нашли неизвестное животное - ФОТО

Один из местных жителей обнаружил его на берегу моря в понедельник, 25 сентября. Как сообщают местные СМИ, длина тела животного составляет около десяти метров.

Власти Филиппин пока не могут определить вид странного морского создания, поскольку его останки находятся в слишком сильной стадии разложения.

В то же время, представитель местного Бюро рыболовства и водных ресурсов Юлиус Альпино считает, что животное на самом деле кит, однако прямых доказательств этому пока нет.

Монстра решено похоронить в море, поскольку его останки могут быть опасными для людей.

Напомним, как сообщал УРА-информ, на пляже в Техасе нашли загадочное животное.


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