На побережье Филиппин местные жители нашли неизвестное животное - ФОТО

Один из местных жителей обнаружил его на берегу моря в понедельник, 25 сентября. Как сообщают местные СМИ, длина тела животного составляет около десяти метров.

Власти Филиппин пока не могут определить вид странного морского создания, поскольку его останки находятся в слишком сильной стадии разложения.

В то же время, представитель местного Бюро рыболовства и водных ресурсов Юлиус Альпино считает, что животное на самом деле кит, однако прямых доказательств этому пока нет.

Монстра решено похоронить в море, поскольку его останки могут быть опасными для людей.

Напомним, как сообщал УРА-информ, на пляже в Техасе нашли загадочное животное.