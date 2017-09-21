02:00 21.09.2017 | Культура | Новости
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Победитель Евровидения-2017 готовится к срочной операции на сердце

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона из-за плохого самочувствия.

Победитель Евровидения-2017 готовится к срочной операции на сердце

Об этом сообщает издание El Pais. Как известно, 27-летний Сальвадор Собрал страдает пороком сердца с детства.

В настоящее время  в медучреждении музыкант ожидает на подходящее сердце для трансплантации. При этом деньги на операцию для артиста уже собраны в полном объеме.

По словам врачей, состояние парня стабильное, аппаратура выполняет все жизненно необходимые функции для организма.

Стоить отметить, что последний концерт Сальвадор дал восьмого сентября. Кстати, именно из-за гастролей и ухудшилось здоровье Собрала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине выбрали победителя национального отбора на международный песенный конкурс "Детское Евровидение" 2017 года.


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