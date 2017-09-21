Победитель Евровидения-2017 готовится к срочной операции на сердце

Об этом сообщает издание El Pais. Как известно, 27-летний Сальвадор Собрал страдает пороком сердца с детства.

В настоящее время в медучреждении музыкант ожидает на подходящее сердце для трансплантации. При этом деньги на операцию для артиста уже собраны в полном объеме.

По словам врачей, состояние парня стабильное, аппаратура выполняет все жизненно необходимые функции для организма.

Стоить отметить, что последний концерт Сальвадор дал восьмого сентября. Кстати, именно из-за гастролей и ухудшилось здоровье Собрала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине выбрали победителя национального отбора на международный песенный конкурс "Детское Евровидение" 2017 года.