11:47 21.09.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Актер Джейсон Стэтхэм снялся в рекламе на НСК Олимпийский - ФОТО

Известный голливудский актер Джейсон Стэтхэм, который сыграл роль в фильмах "Перевозчи", "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и в множество других, на днях принял участие в съемках рекламного ролика в Киеве, на НСК Олимпийский.

Актер Джейсон Стэтхэм снялся в рекламе на НСК Олимпийский - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба стадиона на странице в Facebook.

Как отмечается, несколько дней назад на НСК Олимпийском снимался рекламный ролик с участием Джейсона Стэтхэма.

"Думаете съемки под дождем это невесело? Только не тогда, когда в них участвует звезда фильма Перевозчик Джейсон Стэтхэм", - гласит сообщение. 

Кстати, в соцсетях гуляют уже снимки со съемок, на которых фигурирует голливудская звезда.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в США недавно умер Джон Хёрд – актер, который исполнил одну из ролей в кинофильме "Один дома". Также известно, что мертвым его обнаружила горничная гостиницы в Калифорнии – в Пало-Альто.


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