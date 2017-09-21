Актер Джейсон Стэтхэм снялся в рекламе на НСК Олимпийский - ФОТО

Известный голливудский актер Джейсон Стэтхэм, который сыграл роль в фильмах "Перевозчи", "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и в множество других, на днях принял участие в съемках рекламного ролика в Киеве, на НСК Олимпийский.
Об этом сообщает пресс-служба стадиона на странице в Facebook.
Как отмечается, несколько дней назад на НСК Олимпийском снимался рекламный ролик с участием Джейсона Стэтхэма.
"Думаете съемки под дождем это невесело? Только не тогда, когда в них участвует звезда фильма Перевозчик Джейсон Стэтхэм", - гласит сообщение.
Кстати, в соцсетях гуляют уже снимки со съемок, на которых фигурирует голливудская звезда.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в США недавно умер Джон Хёрд – актер, который исполнил одну из ролей в кинофильме "Один дома". Также известно, что мертвым его обнаружила горничная гостиницы в Калифорнии – в Пало-Альто.