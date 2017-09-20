03:00 20.09.2017 | Культура | Новости
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Постер новой "Лары Крофт" вызвал критику в Сети - ФОТО

В Интернете пользователи раскритиковали новый постер "Лары Крофт" у которой неестественно вывернутая шея. В частности, на фотографии запечатлена исполнительница главной роли Алисия Викандер.

Постер новой

Об этом стало известно из портала NME.

Как отмечается, многие пользователи пришли к выводу, что в ходе работы над постером его создатели неудачно использовали фотошоп.

"Зачем они это сделали? Что, у Алисии Викандер аномально короткая шея и они слишком это компенсировали?", - отметил один из пользователей.

Кстати, лента о Ларе Крофт с Алисией Викандер в главной роли будет выпущена в 2018 году. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Были проанализированы пять самых популярных соцсетей, среди которых YouTube получил оценку как платформа, которая не вредит ментальному здоровью человека .


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