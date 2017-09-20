Мелания Трамп хочет судиться со школой из-за своего фото - ФОТО

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что школа использовала фотографию без согласия жены президента США. В свою очередь, страница школы в Facebook была обновлена с видео песни "Я извиняюсь" 1960-х годов певца Бренда Ли.

"Просто представьте, как далеко вы можете пойти, обладая хоть немного на английском", - говорится в рекламном подписи к изображению первой леди.

Кстати, это уже не первый раз, когда Мелания Трамп поручила адвокатам защитить свой образ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его жена Меланья в среду утром, 30 августа, прибыли в штат Техас, пострадавший от урагана Харви.