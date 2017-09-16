Умерла бывшая солистка группы "Банд'Эрос" - ВИДЕО

По словам родных, одной из причин смерти женщины стало кровоизлияние в мозг.

"Змихновская ушла из жизни в одной из клиник США", - подчеркнули они.

В то же время бывший участник группы "Банд`Эрос" признался, что лишь 13 сентября, узнал о том, что Рада впала в кому. Также Батишта подчеркнул, что точно не знает, так ли это на самом деле, поэтому теперь пытается узнать подробности случившегося и связаться с родственниками певицы.

Отметим, что Змихновская покинула коллектив "Банд'Эрос" в 2007 году. Тогда представители СМИ сообщили, что основной причиной ухода из группы стала ее беременность.

Напомним, группа "Банд’Эрос" образовалась в Москве в начале 2005 года. В ее состав входили Батишта, успевший поработать со многими артистами российской хип-хоп сцены, Рада и Наташа, девушки, до этого выступавшие в различных музыкальных проектах, Игорь DMCB, диджей и танцор, и Руслан, танцор верхнего брейк-данса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".