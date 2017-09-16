Меркель исполнила джаз на предвыборном мероприятии - ВИДЕО

Об этом сообщает Express.

Как отмечается, во время выступления Брюнинг протянула микрофон Меркель, которая сидела в первом ряду рядом со сценой. В свою очередь политик не растерялась и начала подпевать джазовой исполнительницы под мелодию "Странные вещи происходят со мною каждый день".

Ее оппоненты уже начали подшучивать над скрытым смыслом выбранной песни.

Примечательно, что на последних митингах Меркель неоднократно освистывали, выкрикивали оскорбления и даже закидывали помидорами. Тем не менее не смотря на это шансы на победу у действующего канцлера по-прежнему высоки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц вызвал Меркель на еще одни теледебаты.