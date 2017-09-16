Дженнифер Лоуренс хочет уйти из кино - ВИДЕО

Об этом стало известно из телешоу Today, соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отметим, что в ближайшие два года Лоуренс не подписывала ни одной новый проект.

"Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", - подчеркнула голливудская звезда.

Стоить добавить, что актриса недавно снялась в фильмах "мама!" и "Красный воробьей", а также "Темный феникс".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известная украинская поп-группа DZIDZIO будет бороться за возможность представлять Украину на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".