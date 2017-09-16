23:40 16.09.2017 | Культура | Новости
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Дженнифер Лоуренс хочет уйти из кино - ВИДЕО

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс намерена отправиться в своеобразный "творческий отпуск" минимум на два года. Таким образом, актрису поклонники не так долго еще увидять на телеэкранах.

Дженнифер Лоуренс хочет уйти из кино - ВИДЕО

Об этом стало известно из телешоу Today, соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале. 

Отметим, что в ближайшие два года Лоуренс не подписывала ни одной новый проект.

"Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", - подчеркнула голливудская звезда.

Стоить добавить, что актриса недавно снялась в фильмах "мама!" и "Красный воробьей", а также "Темный феникс".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известная украинская поп-группа DZIDZIO будет бороться за возможность представлять Украину на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".


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