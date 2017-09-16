Дженнифер Лоуренс хочет уйти из кино - ВИДЕО

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс намерена отправиться в своеобразный "творческий отпуск" минимум на два года. Таким образом, актрису поклонники не так долго еще увидять на телеэкранах.
Об этом стало известно из телешоу Today, соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.
Отметим, что в ближайшие два года Лоуренс не подписывала ни одной новый проект.
"Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим", - подчеркнула голливудская звезда.
Стоить добавить, что актриса недавно снялась в фильмах "мама!" и "Красный воробьей", а также "Темный феникс".
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известная украинская поп-группа DZIDZIO будет бороться за возможность представлять Украину на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".