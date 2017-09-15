01:00 15.09.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Европейские художники будут творить из собранного на Азовском побережье мусора

Участники Международного симпозиума современного искусства BIRUCHIY 017 устроили волонтерскую эко-акцию на косе Азовского побережья.

Европейские художники будут творить из собранного на Азовском побережье мусора

Об этом информирует Херсон Онлайн. По информации издательства, около 30-и человек – художников из Украины, России, Италии и Германии решили не ограничиваться лишь художественными высказываниями. На этот раз они совместными усилиями произведут генеральную уборку обширного участка прибрежной зоны.

"Очевидно, здесь отдыхает много людей, но они оставляют за собой мусор, много мусора. Почему не убрать за собой? Не могу понять, что они себе думают ", - удивляется итальянский художник Франко Ариаудо.

Вместе с тем творцы искусства обещают множество банок, пластика и полиэтилена использовать в своих работах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",киевские художники начнут восстанавливать граффити на здании по улиц Грушевского.


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