Во Львове стартовал 24-й Форум издателей - ФОТО

Он продлится по 17 сентября, а его участниками станут более тысячи писателей, художников и деятелей культуры. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, мероприятия будут проходить во Дворце искусств и более чем на 40 локациях города.

По информации Министерства, всего на Форум издателей приедет более тысячи авторов, интеллектуалов, художников и деятелей культуры. Участниками мероприятия является 168 издательств.

Также за пять дней работы Форума можно будет посетить более тысячи культурных и образовательных мероприятий.

Отметим, кроме презентации книг зарубежных и отечественных авторов, на Форуме представят 14 тематических кластеров с широкой тематикой - от бизнеса и экономики до научной фантастике и стиля жизни.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко.