13:50 14.09.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Вера Брежнева готовится снова стать мамой

Известная украинская певица Вера Брежнева снова мечтает ощутить признак материнства. Соответствующие заявление звезда сообщила изданию Dni.ru.

Вера Брежнева готовится снова стать мамой

"Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!" – отметила певица.

В неастоящее время артистка воспитывает двух дочерей от разных мужей – 16-летнюю Соню и шестилетнюю Сару. А вот от Константина Меладзе детей у нее пока нет.

Стоить отметить, что в 2015 году Вера Брежнева тайно вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе, с которым у них были отношения с 2005 года. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 34-летняя певица и актриса Вера Брежнева вместе с 15-летней дочкой Соней Киперман снялись в фотосессии. Так, на снимках мама с дочерью позируют в татуированных боди и свитшотах телесного цвета.


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