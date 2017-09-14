Вера Брежнева готовится снова стать мамой

"Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!" – отметила певица.

В неастоящее время артистка воспитывает двух дочерей от разных мужей – 16-летнюю Соню и шестилетнюю Сару. А вот от Константина Меладзе детей у нее пока нет.

Стоить отметить, что в 2015 году Вера Брежнева тайно вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе, с которым у них были отношения с 2005 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 34-летняя певица и актриса Вера Брежнева вместе с 15-летней дочкой Соней Киперман снялись в фотосессии. Так, на снимках мама с дочерью позируют в татуированных боди и свитшотах телесного цвета.