10:58 14.09.2017 | Культура | Новости
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Ушел из жизни актер из "Клана Сопрано" Фрэнк Винсент

В США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".

Ушел из жизни актер из

Об этом сообщает интернет-портал TMZ.

Отметим, что актер скончался в больнице в штате Нью-Джерси во время открытой операции на сердце. Кроме того, на прошлой неделе он перенес сердечный приступ. Однако слабое сердце не смогло бороться с серьезной идолгой болезнью Винсент.

Кстати, Винсент также снимался в нескольких фильмах Мартина Скорсезе — "Бешеный бык", "Славные парни" и "Казино". Кроме того, в 2001, 2004 и 2005 годах он озвучивал босса мафии Сальваторе Леоне в трех частях популярной серии игр "Grand Theft Auto".

Однако все же особую популярность Винсенту принесла роль гангстера Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Лас-Вегасе в ночь на понедельник, 21 августа, на 92-м году жизни скончался американский комик и актер Джерри Льюис.


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