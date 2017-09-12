Apple представила новый iPhone 8 - ФОТО, ВИДЕО

Презентация состоялась в новом кампусе Apple Park в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса". Сам iPhone оснащен восьми безрамковым OLED-дисплеем с диагональю 5,8 дюйма.

Внизу устройства располагается функциональная панель с виртуальными кнопками. Также смартфон оснастили сверхбыстрым бионическим корпусом.

Основными цветами новой модели станут Silver, Spase Grey и Nude. При этом новый смартфон имеет первый графический процессор GPU, в нем нет привычной для пользователей Apple кнопки "Домой", что связано с тем, что дисплей занимает практически всю переднюю поверхность устройства.

Сканер отпечатков пальцев, который располагался на ней, перенесено на кнопку Power. Вместе с тем, согласно некоторым данным, Apple до последнего не могла решить проблему с тем, где же разместить Touch ID и может и вовсе от него отказаться, заменив другим механизмом биометрической аутетификации, например, сканером сетчатки.

Камера iPhone 8 также значительно изменена и оснащены новыми фильтрами цветов и так называемого белого шума. Фронтальная камера устройства получила большее разрешение и оснащена 3D-сканером для распознавания лиц, а основная камера устройства - двойная и располагается вертикально.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первые фото Phone 8 появились в конце июня.

Снимки подтвердили обнародованную ранее информацию о том, что гаджет получит безрамочный экран и вертикальную двойную камеру.