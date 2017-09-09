Во Франции скончалась икона феминизма Кейт Миллет

В Париже ушла из жизни американская писательница и активистка Кейт Миллет, которую на Западе назвали "иконой второй волны феминизма" XX века.
Об этом сообщает BBC.
По информации издания, во Францию Миллет приехала на празднование дня рождения своей жены, фотожурналистки Софи Кейр. Однако во время веселья женщине стало плохо и врачи не смогли спасти ее жизнь.
Отметим, в первом браке писательница состояла с японским скульптором Фумио Йошимурой, именно ему она посвятила "Сексуальную политику". Но в 1985 году супруги расстались, а за журналистку Кейр писательница вышла замуж совсем недавно.
Наибольшую известность Миллет принесла ее книга, опубликованная в 1970 году - "Сексуальная политика"; специалисты отмечают ее новаторство для принятия гендерных ролей и патриархата. Таким образом, эту книгу называли "Библией освобождения женщин".
Кроме того, Миллет написала в 1994 году книгу "Политика жестокости",которую посвятила расследованиям применения пыток во всем мире.
Кейт Миллет боролась за право на аборты, проводила кампанию за поправку о равных правах в США, расследовала применение пыток в мире и писала о проституции. Ее считали иконой "второй волны" феминизма.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США в Нью-Йорке на 91-м году жизни скончался известный американский режиссер Мюррэй Лернер.