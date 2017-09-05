19:24 05.09.2017 | Культура | Новости
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В США скончался оскароносный режиссер Мюррэй Лернер

В США в Нью-Йорке на 91-м году жизни скончался известный американский режиссер Мюррэй Лернер. 

В США скончался оскароносный режиссер Мюррэй Лернер

Как сообщает Variety, причиной смерти талантливого постановщика стала острая почечная недостаточность.

Согласно словам близких Лернера, около трех месяцев он боролся с болезнью.

Стоить добавить, что Мюррэй Лернер был известен съемками музыкальный картин, в частности для Боба Дилана, Джими Хендрикса, групп The Doors и The Who.

Также режиссер-документалист снял фильм "От Мао до Моцарта: Исаак Стэрн в Китае" о путешествии в Китай скрипача Исаака Стэрна. Кроме того, эта картина была признана лучшей документальной лентой в 1981 году и получила "Оскар". 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно великому украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке исполнилось бы 76 лет. По этому поводу весь украинский народ будет отмечать годовщину со Дня рождения легендарного артиста.


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