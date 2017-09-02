Названы лучшие фильмы ужасов года

Как отмечается, одной из лучших кинолент года в жанре ужасов стала картина "Прочь". В свою очередь режиссером хоррора стал Джордана Пила.

По его словам, в картине рассказывается о встрече молодого чернокожего фотографа с белой девушкой, у которой очень богатые родители.

В список также попали фильмы "Сплит", "Сырое", "Предварительная месть", "Озеро Бодом", "Смертоносная земля", "Оно приходит ночью", "Гончие любви", "Новая эра Z" и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

В июне 2017 года американский журнал Rolling Stone также составил свой рейтинг куда вошли лучшие фильмы первой половины 2017 года. Возглавил список также хоррор "Прочь".

Как сообщал ранее УРА-Информ, после завершения юбилейного 70-го Международного кинофестиваля в Локарно, стало известно, что в ее раздел Pardo di domani вошел короткометражный фильм "Выпуск`97" украинского режиссера Павла Острикова.