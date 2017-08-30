21:32 30.08.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украина выдвинула на Оскар фильм "Уровень черного" - ВИДЕО

Украина в этом году представит номинантом на премию Оскар фильм "Уровень черного".

Украина выдвинула на Оскар фильм

Его выдвинули в категории Лучший фильм на иностранном языке. Картину снял режиссер Валентина Васяновича.

Об этом сказано в сообщении Оскаровского комитета на его странице в Facebook. Согласно сообщению, премьера киноленты состоялась нынешним летом на восьмом Одесском международном кинофестивале.

В описании к фильму рассказывается, что его главный герой – свадебный фотограф Костя, который всю жизнь фотографирует чужое счастье и на пороге 50-летия понимает, что все, что он любил, уходит навсегда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году впервые в истории украинская лента попала в пятерку номинатов на премию Оскар в категории Лучший документальный фильм. Однако картина о Евромайдане "Зима в огне" режиссера Евгения Афинеевского так и не получила заветную статуэтку.


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