06:00 29.08.2017 | Культура | Новости
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В королевской семье Великобритании ожидается пополнение

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кэмбриджская Кэтрин ожидают появления третьего ребенка.

В королевской семье Великобритании ожидается пополнение

Об этом сообщает Ace Showbiz.

По информации издания, беременность проходит не очень легко. В часности, герцогиня чувствует себя дурно по утрам - такие же ощущения она испытывала в предыдущих беременностях.

Также сообщается, что герцогиня Кембриджская попала в больницу имени Эдуарда VII в центре Лондона с приступом тошноты. Там она останется на несколько дней. В настоящее время принц Уильям находится рядом с супругой.

Кстати, пара уже выбирает имя для своего будущего ребенка.

"Они любят имена Эдвард или Джеймс для мальчика, а Изабелла или Оливия для девушки", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд умер в Саудовской Аравии. О причинах смерти королевский двор пока не распространяется в СМИ. Но самая вероятная причина, что это сердечный приступ.


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