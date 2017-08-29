Больше всех наград MTV VMA 2017 получил репер Ламар - ВИДЕО

Об этом сообщает канал MTV. Главная награда вечера "Лучший клип" также ушла к артисту. В чаности, он получил ее за видео на композицию "HUMBLE".

Стоит также отметить, что британец Эд Ширан получил премию и звание "Исполнитель года". Примечательно, что за нее впервые в истории премии боролись одновременно как мужчины так и женщины.

Ведущая церемонии, американская певица Кэти Перри успела поменять сразу несколько образов, включая костюм-космонавта и Дейнерис Таргариен из телесериала "Игра престолов".

Как сообщал ранее " УРА-Информ", победительница Нацотбора детского Евровидиния Анастасия Багинская выступит на конкурсе с украиноязычной песней "Не зупиняй".