01:30 29.08.2017 | Культура | Новости
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Больше всех наград MTV VMA 2017 получил репер Ламар - ВИДЕО

На музыкальной премии MTV Video Music Awards 2017 лидером по количеству выигранных наград стал американский хип-хоп певец Кендрик Ламар.

Больше всех наград MTV VMA 2017 получил репер Ламар - ВИДЕО

Об этом сообщает канал MTV. Главная награда вечера "Лучший клип" также ушла к артисту. В чаности, он получил ее за видео на композицию "HUMBLE".

Стоит также отметить, что британец Эд Ширан получил премию и звание "Исполнитель года". Примечательно, что за нее впервые в истории премии боролись одновременно как мужчины так и женщины.

Ведущая церемонии, американская певица Кэти Перри успела поменять сразу несколько образов, включая костюм-космонавта и Дейнерис Таргариен из телесериала "Игра престолов".

Как сообщал ранее " УРА-Информ", победительница Нацотбора детского Евровидиния Анастасия Багинская выступит на конкурсе с украиноязычной песней "Не зупиняй".


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