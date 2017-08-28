18:20 28.08.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Первое место досталось украинскому ролику на Международном фестивале анимации - ВИДЕО

Видеоролик украинской группы Zapaska на песню "Запитайся" победил на Международном конкурсе анимации Anibar. Об этом сообщает информационный портал Comma.

Первое место досталось украинскому ролику на Международном фестивале анимации - ВИДЕО

Судейская коллегия определило лучшие работы в четырех номинациях: 

- лучший музыкальный клип;

- лучший балканский ролик;

- лучший студенческий ролик;

- международный конкурс.

Первое место и номинацию Гран-при получил украинец Олег Щерба.

Клип прекрасно выполнен в плане графики, а качественно синхронизированная музыка лишь добавляет анимации дополнительного шаржа.

"Редакторам ролика удалось распределить внимание жюри по каждому дюйму экрана", - подчеркнули украинские судьи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинцы одержали победу в одной из категорий на Международного фестиваля креативности "Каннские львы".


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