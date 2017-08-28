Первое место досталось украинскому ролику на Международном фестивале анимации - ВИДЕО

Видеоролик украинской группы Zapaska на песню "Запитайся" победил на Международном конкурсе анимации Anibar. Об этом сообщает информационный портал Comma.
Судейская коллегия определило лучшие работы в четырех номинациях:
- лучший музыкальный клип;
- лучший балканский ролик;
- лучший студенческий ролик;
- международный конкурс.
Первое место и номинацию Гран-при получил украинец Олег Щерба.
Клип прекрасно выполнен в плане графики, а качественно синхронизированная музыка лишь добавляет анимации дополнительного шаржа.
"Редакторам ролика удалось распределить внимание жюри по каждому дюйму экрана", - подчеркнули украинские судьи.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинцы одержали победу в одной из категорий на Международного фестиваля креативности "Каннские львы".