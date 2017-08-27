Стало известно, кто представит Украину на детском Евровидении-2017 - ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал "UA:Перший".

Как отмечается, победительница Нацотбора Анастасия Багинская выступит на конкурсе с украиноязычной песней "Не зупиняй".

За право представлять страну на конкурсе соревновались 10 участников Вероника Коваленко, София Лозина, София Бондаренко, Дарина Галицкая, София Шкидченко, Федя Скляренко, дуэт "Гламурчик", Поллианна Рыжак, Анастасия Багинская и Нина Бойкова.

Кстати, финал Нацотбора состоялся в Международном детском центре "Артек" в Пуще Водице. При этом за победителя голосовали зрители и члены жюри.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа O.Torvald на песенном конкурсе Евровидение-2017 заняла 24 место.