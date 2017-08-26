05:00 26.08.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Океан Ельзи" взорвал стадион Харькова гимном в День Независимости - ВИДЕО

В Харькове известная украинская группа "Океан Эльзы" исполнила гимн Украины, посвященного Дню Независимости. Соответствующие видио было опубликовано незадолго после концерта на официальной странице коллектива в соцсети Facebook.

Так, лидер группы Святослав Вакарчук исполнил гимн вместе с харьковчанами и гостями города, которые пришли на концерт.

Примечательно, что опубликованный ролик набрал более 180 тысяч просмотров и 13 тысяч репостов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на День Независимости Украины в Киеве прошел военный парад. В нем приняли участие участие более 4 тысяч украинских военнослужащих: представители ВСУ, Погранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции, а также ветераны АТО. 


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