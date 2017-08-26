"Океан Ельзи" взорвал стадион Харькова гимном в День Независимости - ВИДЕО

Так, лидер группы Святослав Вакарчук исполнил гимн вместе с харьковчанами и гостями города, которые пришли на концерт.

Примечательно, что опубликованный ролик набрал более 180 тысяч просмотров и 13 тысяч репостов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на День Независимости Украины в Киеве прошел военный парад. В нем приняли участие участие более 4 тысяч украинских военнослужащих: представители ВСУ, Погранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции, а также ветераны АТО.