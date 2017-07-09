Ушел из жизни лидер группы "Фантом-2" Роман Матияш

Он скончался в восемь часов утра. Об этом на своей страничке в Facebоok сообщил Василий Вирастюк.

По его словам, он с глубокой скорбью приносит свои соболезнования семье Романа и сообщает, что прощание и похороны состоятся в родном городе Романа, Ивано-Франковске.

Напомним, "Фантом-2" - группа из Ивано-Франковска, в состав которой, кроме Матияша, входила Ольга Гречко.

В октябре 1996 года "Фантом-2" выпустил свой первый альбом "Звездные войны", который разошелся тиражом более миллиона аудиокассет. В 1997 году вышел второй альбом - "Без контроля". Клип на песню "Двое" неоднократно побеждал в хит-параде "Территория А".

Как сообщал УРА-Информ, 29 июня ушел из жизни экс-участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев.