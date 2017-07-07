Роналду показал фотографию со всеми своими детьми - ФОТО

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает удивлять общественность своей личной жизнью. На этот раз мастер кожаного мяча показ публике снимок на котором изображены его наследники, дети.
Соответствующую фотографию футболист опубликовал своей странице в Instagram.
Так, лучший футболист планеты держит на руках дочь Еву, а его старший сын – брата Матео.
Отметим, это первое совместное фото семейства Роналду, попавшее в сеть.
Стоить добавить, что в январе 2015 года Роналду разошелся с моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей.
Сейчас футболист встречается с 22-летней испанской моделью Джорджией Родригес.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях суррогатная мать родила Криштиану Роналду двойню – мальчика и девочку.