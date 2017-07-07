Роналду показал фотографию со всеми своими детьми - ФОТО

Соответствующую фотографию футболист опубликовал своей странице в Instagram.

Так, лучший футболист планеты держит на руках дочь Еву, а его старший сын – брата Матео.

Отметим, это первое совместное фото семейства Роналду, попавшее в сеть.

Стоить добавить, что в январе 2015 года Роналду разошелся с моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей.

Сейчас футболист встречается с 22-летней испанской моделью Джорджией Родригес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях суррогатная мать родила Криштиану Роналду двойню – мальчика и девочку.