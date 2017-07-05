Звезда "Игры престолов" женился в пятый раз - ФОТО

Об этом сообщают западные СМИ.

Как стало известно, церемония бракосочетания прошла в графстве Дорсет в Англии в присутствии 40-ка ближайших друзей и родственников.

При этом на торжестве невеста как и положено была одета в белое кружевное платье.

"Я не планировал жениться снова, но тогда я не планировал встретить кого-нибудь удивительного, как Эшли. Не могу дождаться, когда мы проведем остальные нашей жизни вместе,

– признался 58-летний Шон.

Кстати, впервые Шон Бин женился в двадцатиоднолетнем возрасте с парикмахером Деброй Джеймс, однако брак продлился недолго. В свою очередь второй женщиной юного актера стала коллега Мелани Хилл – от нее у него две уже взрослых дочери. Третьей и четвертой женами Шона тоже были актрисы, Эбигейл Краттенден, которая тоже родила ему дочь, и Джорджина Сатклифф.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", долгожданная премьера седьмого сезона сериала в "Игра престолов" запланирована на 16 июля 2017 года.