Врачи запретили петь британской звезде Адель

Об этом она певица сообщила на своей странице в микроблоге Instagram.

По словам артистки, она была вынуждена отменить два последних лондонских концерта в рамках своего тура.

"Мне нелегко далось это решение. Я провела 121 концерт и еще два мне осталось. Только два. Эти два должны были быть грандиозными!, – написала Адель.

Также британская звезда подчеркнула, что боролась со своим голосом последние два вечера. Тем не менее ей приходилось выкладываться намного больше, чем обычно.

Стоить отметить, что Адель уже чувствовала ранее подобные проблемы со здоровьем. Кроме того, она даже легла под нож к пластическим хирургам, которые осуществляли операцию на связках певицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Адель во время концерта устроила своим поклонникам приятный сюрприз.