Лионель Месси и его жена сделали одинаковые свадебные татуировки - ФОТО

Соответствующую фотографию жена Месси опубликовала в всоем Instagram-аккаунте.

Отметим, что на снимке можно увидеть римские цифры набиты прямо под обручальными кольцами.

Кстати, Месси и Рокуццо знакомы с восьми лет. Кроме того, пара уже воспитывает двоих детей и лишь в этом году решила официально зарегистрировать отношения.

При этом свадьба состоялась в минувшую пятницу в родном городе Росарио.

Также стало известно, что Чета Месси собирается поехать в медовый месяц на Багамские острова.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее "Барселона" договорилась с Месси о новом контракте.