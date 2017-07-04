Лионель Месси и его жена сделали одинаковые свадебные татуировки - ФОТО

30-летний аргентинский футболист "Барселоны" и Антонелла Рокуццо в память о своем замужестве решили не ограничиваться одними лишь обручальными кольцами. Так, супружеская пара в виде татуировки изобразили дату своей свадьбы на безымянных пальцах.
Соответствующую фотографию жена Месси опубликовала в всоем Instagram-аккаунте.
Отметим, что на снимке можно увидеть римские цифры набиты прямо под обручальными кольцами.
Кстати, Месси и Рокуццо знакомы с восьми лет. Кроме того, пара уже воспитывает двоих детей и лишь в этом году решила официально зарегистрировать отношения.
При этом свадьба состоялась в минувшую пятницу в родном городе Росарио.
Также стало известно, что Чета Месси собирается поехать в медовый месяц на Багамские острова.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее "Барселона" договорилась с Месси о новом контракте.