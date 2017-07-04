04:00 04.07.2017 | Культура | Новости
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Лионель Месси и его жена сделали одинаковые свадебные татуировки - ФОТО

30-летний аргентинский футболист "Барселоны" и Антонелла Рокуццо в память о своем замужестве решили не ограничиваться одними лишь обручальными кольцами. Так, супружеская пара в виде татуировки изобразили дату своей свадьбы на безымянных пальцах.

Лионель Месси и его жена сделали одинаковые свадебные татуировки - ФОТО

Соответствующую фотографию жена Месси опубликовала в всоем Instagram-аккаунте.

Отметим, что на снимке можно увидеть римские цифры набиты прямо под обручальными кольцами.

Кстати, Месси и Рокуццо знакомы с восьми лет. Кроме того, пара уже воспитывает двоих детей и лишь в этом году решила официально зарегистрировать отношения.

При этом свадьба состоялась в минувшую пятницу в родном городе Росарио.

Также стало известно, что Чета Месси собирается поехать в медовый месяц на Багамские острова.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее "Барселона" договорилась с Месси о новом контракте. 


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