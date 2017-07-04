Госкино запретило показ в Украине еще двух сериалов

При этом один из них украинского производства. Как сказано в сообщении, опубликованном на странице Госкино в Facebook, запрещены сериалы "Офицерские жены" - Украина, 2015, режиссера Петрунь и "Задача особой важности. Операция "Тайфун" - Россия, 2013, режиссер Амелин.

Решение было принято в ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании вопрос о нарушении действующего законодательства Украины. После просмотра экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения ст.15-1 закона "О кинематографии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госагентство по вопросам кино приняло решение запретить сериал РФ " Недотрога", который транслировал канал "Украина". Запрет в Госкино объяснили несоответствием требованиям украинскому закону "О кинематографии".