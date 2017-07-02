07:30 02.07.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Певице Бьянке запретили въезд в Украину

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали певице Татьяне Липницкой, известной как Бьянка, во въезде в Украину.

Певице Бьянке запретили въезд в Украину

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. 

Согласно словам певице, ей запрещен въезд в страну сроком на три года, 

"Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском и считаю Украину своей родиной не менее, чем Беларусь и Россию", – пишет Бьянка. 

Как стало известно, Бьянка должна была 30 июня выступать вместе с ансамблем в Одессе.

При этом добавим, что 31-летняя минчанка считается одной из наиболее популярных представителей жанра R'n'B в РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальную общественную телерадиокомпанию Украины ждут санкции за недопуск к участию в Евровидении-2017 участницы от России Юлии Самойловой.


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