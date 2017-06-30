04:00 30.06.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ольга Фреймут стала мамой в третий раз - ФОТО

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут родила третьего ребенка.

Ольга Фреймут стала мамой в третий раз - ФОТО

Такой радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Ольга выложила фото, где держит в своей руке крохотную ручку своей малышке. Кроме того, на запястье у девочки видно браслет с информацией о ребенке.

"Какое счастье: вчера, 28 июня, она пришла. Наша Евдокия", - написала Фреймут.

Кстати, судя по фото, телеведущая сменила свою фамилию на фамилию мужа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Ольга Фреймут опубликовала в сети отрывок из своей новой книги, чем вызвала волну иронии и колких шуток со стороны интернет-пользователей.


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