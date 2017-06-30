Криштиану Роналду показал своих новорожденных детей - ФОТО

Снимок нападающий "Реала" опубликовал на странице в Instagram.

Отметим, что детей родила суррогатная мать в одной из американских клиник.

"Очень счастлив, что могу держать на руках две новые частички моего сердца", - подписал фото Роналду.

Также стало известно, что близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США.

Кстати, первенец Криштиану также появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть сборную Португалии и заняться воспитанием новорожденных детей.