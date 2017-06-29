В Москве скончался солист "Иванушек International" Олег Яковлев

Музыкант скончался в московской больнице в возрасте 47 лет. Об этом сообщила его гражданская жена Александра Куцевол.

По ее слова, певец умер сегодня в семь часов утра. Не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой, - написала она в своем Instagram.

Она также рассказала, что Яковлев был попал в больницу с двусторонней пневмонией несколько дней назад. Врачи оценивали его состояние оценивается как тяжелое. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, Олег Яковлев стал солистом "Иванушек International" в 1998 году, после того как группу покинул Игорь Сорин. В 2013 году он официально закончил выступать в группе.

Как сообщал УРА-Информ, в Москве, на 82 году жизни скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Он умер в среду вечером, 21 декабря, в больнице имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря.