Организаторы "Евровидения" намерены оштрафовать Украину из-за Самойловой

Организаторы "Евровидения" намерены оштрафовать Украину за необеспечение участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017" делегата от России Юлии Самойловой. Соответствующим письмом ЕВС известили Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Об этом в четверг, 29 июня, на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель НОТУ Зураб Аласания. При этом, он не уточнил сумму штрафа, добавив, что Россия готовит еще отдельный иск.

Кроме того, он отметил, что все еще актуальными остаются проблемы долгов НТКУ перед Euronews.

Вместе с тем ЕВС пояснили, что приняли такое решение, поскольку украинские организаторы конкурса допустили "серьезные задержки" при подготовке мероприятия, что спровоцировало "ненужные сложности".

Кроме того, украинская сторона, по мнению ЕВС, "не выполнила должным образом свои обязательства в том, что касается участия российского конкурсанта".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning". 22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на три года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым.