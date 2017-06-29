Беременная Серена Уильямс разделась для обложки журнала - ФОТО

Соответствующий снимок беременная спортсменка показала на своей странице в Instagram.

Отметим, что номер с Уильямс на обложке выйдет в августе. На данный момент фото набрало более 85 тысяч лайков.

В свою очередь в роли фотографа выступил легендарный Энни Лейбовиц. Кроме того, он является автором знаменитой фотографии беременной актрисы Деми Мур 1991 года.

Кстати, на момент съёмки Уильямс находилась на седьмом месяце беременности.

Также добавим, что теннисистка на время приостановила спортивную карьеру. Последний раз американка выходила на корт в январе, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи стала главной героиней нового выпуска журнала Vanity Fair. Так, 52-летняя звезда снялась обноженной в одной из майских фотосессий.