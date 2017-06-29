04:00 29.06.2017 | Культура | Новости
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Звезда "Флэша" Даниэль Панабэйкер вышла замуж

Актриса сериала "Флэш" Даниэль Панабэйкер совсем недавно объявила о помолвке и медлить с организацией свадебных торжеств не стала. Так, в минувшие выходные пара сыграла скромную свадьбу в кругу ближайших друзей и семьи.

Звезда

Об этом девушка сообщила в своем Instagram, где и поделилась первым фото со свадьбы.

"6.24.17 Самый счастливый день в моей жизни", - подписала снимок Даниэль.

Так, для свадебной церемонии Даниэль выбрала платье от Monique Lhuillier.  В свою очередь новоиспеченным супругом актрисы оказался Хейс Роббинс, который работает адвокатом.

Добавим, на регистрации также присутствовали товарищи актрисы по "Флэшу": Грант Гастин, Том Кавана, Карлос Вальдес и Джесси Л. Мартин. Кроме того, действо сопровождалось собственно танцами, напитками и кучей пончиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Селена Гомес вскоре станет женой певца The Weekend.


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