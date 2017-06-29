Звезда "Флэша" Даниэль Панабэйкер вышла замуж

Актриса сериала "Флэш" Даниэль Панабэйкер совсем недавно объявила о помолвке и медлить с организацией свадебных торжеств не стала. Так, в минувшие выходные пара сыграла скромную свадьбу в кругу ближайших друзей и семьи.
Об этом девушка сообщила в своем Instagram, где и поделилась первым фото со свадьбы.
"6.24.17 Самый счастливый день в моей жизни", - подписала снимок Даниэль.
Так, для свадебной церемонии Даниэль выбрала платье от Monique Lhuillier. В свою очередь новоиспеченным супругом актрисы оказался Хейс Роббинс, который работает адвокатом.
Добавим, на регистрации также присутствовали товарищи актрисы по "Флэшу": Грант Гастин, Том Кавана, Карлос Вальдес и Джесси Л. Мартин. Кроме того, действо сопровождалось собственно танцами, напитками и кучей пончиков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Селена Гомес вскоре станет женой певца The Weekend.