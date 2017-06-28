03:00 28.06.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100168595:labazovych

MONATIK рассказал о первом опыте безвиза

Популярный музыкант, тренер "Голос. Дети-3" и один из хедлайнеров Atlas Weekend, MONATIK поведал о том, как воспользовался безвизовым режимом и слетал в Италию.

MONATIK рассказал о первом опыте безвиза

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам артиста, он испытал на себе все прелести безвизового режима. Так, украинский певец во время перелета очень сильно переживал. Однако пограничники дали ему понять, что волноватся совсем не стоит. 

"Вы бы видели удивленное лицо итальянского пограничника, который пять минут листал паспорт в поиске визы, советовался со своим коллегой. На вопрос "Где же виза?", я с гордостью ответил: "Я же из Украины. У нас безвизовый режим", - отметил MONATIK.

Также музыкант напоследок добавил, что сотрудник паспортного контроля не имел к нему претензий. 

"Он был очень поражен, но сказал "чао" и все еще в недоумении сидел и обсуждал со своим коллегой эту ситуацию! Я считаю, это большой шаг вперед и дело совершенно не в 35 евро и сборе документов для визы. А само чувство легкости путешествий и открытия границ вдохновляют на движение", - добавил MONATIK.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский певец MONATIK презентовал новый клип на песню "Упали в любовь и ударились в танцы". Так, короткометражный танцевальный блокбастер "УВЛИУВТ" можна посмотреть на YouTube канале.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив