MONATIK рассказал о первом опыте безвиза

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам артиста, он испытал на себе все прелести безвизового режима. Так, украинский певец во время перелета очень сильно переживал. Однако пограничники дали ему понять, что волноватся совсем не стоит.

"Вы бы видели удивленное лицо итальянского пограничника, который пять минут листал паспорт в поиске визы, советовался со своим коллегой. На вопрос "Где же виза?", я с гордостью ответил: "Я же из Украины. У нас безвизовый режим", - отметил MONATIK.

Также музыкант напоследок добавил, что сотрудник паспортного контроля не имел к нему претензий.

"Он был очень поражен, но сказал "чао" и все еще в недоумении сидел и обсуждал со своим коллегой эту ситуацию! Я считаю, это большой шаг вперед и дело совершенно не в 35 евро и сборе документов для визы. А само чувство легкости путешествий и открытия границ вдохновляют на движение", - добавил MONATIK.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский певец MONATIK презентовал новый клип на песню "Упали в любовь и ударились в танцы". Так, короткометражный танцевальный блокбастер "УВЛИУВТ" можна посмотреть на YouTube канале.