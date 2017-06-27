Состоялась XIV церемония награждения победителей конкурса "Фавориты Успеха"! В течение всего 2016 года лучшие бренды Украины выбирали 3 жюри: авторитетные отраслевые эксперты, знаменитости и публичные люди, а также все неравнодушные потребители, которые делились своим мнением и личным опытом, рекомендовали и указывали свой лучший выбор на FAVOR.com.ua ! Лучшие из лучших были представлены публике в звании Фаворит Успеха – 2016 на четырнадцатом торжественном шоу вручения наград. 8 июня в Киеве состоялась четырнадцатая ежегодная церемония награждения «Фаворитов Успеха». Победители конкурса были определены по итогам общеукраинского исследования потребительских предпочтений и были признаны наилучшим выбором в своих категориях среди ассортимента подобных предложений. Определялись победители очень просто и прозрачно — благодаря анкетированию отраслевых специалистов профессионального жюри (в котором все эксперты представлены организаторами поимённо), параллельно с Интернет-голосованием неравнодушных потребителей на www.favor.com.ua (в ходе которого, кстати, наиболее активные респонденты регулярно поощряются призами). Характерной чертой проекта является то, что рейтинг доверия потребителей и экспертных рекомендаций составляется не только в отношении торговых марок товаров и услуг, но также и среди столичных заведений, средств массовой информации и даже среди деятелей украинского шоу-бизнеса! Лучшие из лучших стали участниками ежегодной шоу-программы церемонии награждения. Так на 14-ом шоу гостей радовали Люмьер (поп-группа года по мнению Интернет-аудитории), Epolets (рок-группа года по версии экспертов от шоу-биза), Абсолютный Фаворит в категории «Молодой талант» певец Melovin, а также певцы Marietta Ways и Владимир Дорош. Люмьер Epolets Melovin Marietta Ways Владимир Дорош Проте, головним дійством заходу, звичайно, стало урочисте вручення нагород — медалей «Фаворит Успіху» представникам найбільш бажаних споживачами і найрекомендованіших експертами брендів українського ринку. До їх числа увійшли інтернет-сервіси: магазин одягу Answear.ua, сервіс з продажу квитків на автобуси Busfor.ua, мережа мебельних салонів МебельОК, система електронних платежів WebMoney.UA і служба оптових колективних покупок жіночого одягу Gepur. Також в сфері послуг були відзначені нагородами вже неодноразовий Абсолютний Фаворит ризикового страхування компанія ПРО100 і сервіс швидкого готівкового кредитування Microcredit. У номінаціях розділу «Життя міста» почесних нагород удостоїлися мережу караоке-ресторанів L’Kafa Cafe, елітний фітнес-клуб GYMMAXX, школа іноземних мов «Британська рада в Україні», ювелірна мережа КЮЗ, ТРЦ Ocean Plaza, мережа ломбардів «Благо» та інші... Довіра до продукту з боку лояльних клієнтів і споживачів — обов’язкова складова успіху, тому медаль «Фаворит Успіху», як символ довіри споживачів, особливо цінується серед виробників лікарських засобів. На 14 церемонії нагородження нагороди Фаворитів отримала ціла плеяда фармпрепаратів, що стали №1 у рейтингу своїх номінацій. Медаль отримали продукти від компаній Мови Хелс, Фітофарм, Біонорика, Джонсон і Джонсон, Польфарма, Софарма, Вітаміни, Астелас, Лаб Иннотек, Ядран Галенська Лабораторія, Фармак, Нобель Ілач, Валартін фарма, Ділео фарма, Дельта Медікал, Вішфа, Stada та інші... «Цей конкурс є найперспективнішим, реально відображаючим факти. Тому що в ньому оцінюють безпосередні споживачі. Це оцінка тих, для кого ми працюємо.» — прокоментував нагородження препаратів Хелпекс і Мовекс в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» продакт-менеджер компанії «Мові Хелс» Андрій Погребняк. Серед торгових марок продуктів харчування право на використання знаку «Фаворит Успіху» в маркуванні продукції дісталося торговим маркам Эко (приправи і спеції), Щедро (майонези і маргарини), Ятрань (колбасно-м’ясна продукція), Ясенсвіт (курячі яйця). У номінації «Найкращий моментальний сніданок» завдяки високим оцінками експертів нагородою відзначена торгова марка Терра, а в категорії «Моментальних обід року» нагорода дісталася тм Велика Ложка. Примітним на XIV церемонії нагородження стало вручення медалей снекової брендам SEMKI (смажене насіння) і Козацька Слава (горішки). У блоці номінацій «Напої» медаль «Фаворит Успіху» дісталася мінеральній воді «Лужанська 7», бренду вагових чаїв «Світ чаю», горілці іноземного виробництва Zubrowka та іншим. «У своїх дослідженнях уподобань конкурс намагається охопити всі сфери ринку народного споживання. Зараз в конкурсі представлені майже 6 сотень номінацій, і відвідавши FAVOR.com.ua можна побачити у вільному доступі всі опубліковані рейтинги. Завдяки відкритому рейтингу все очевидно — переможці є в кожній номінації! І сьогодні ми будемо віншувати і аплодувати не просто тим, хто став №1 у своєму напрямку діяльності, завоювавши серця і довіру споживачів, але і побажав поділитися своїм тріумфом» — зазначив у своїй привітальній промові керівник конкурсу Олексій Кузнєцов. Награду получили победители рейтинга в следующих категориях: ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ – Ятрань — Абсолютний Фаворит у категорії «Ковбасно-м’ясна продукція» – Ясенсвіт — Абсолютний Фаворит у категорії «Курячі яйця» – Щедро — Абсолютний Фаворит у категорії «Майонез» а також Фаворит Споживачів у категорії «Маргарин» – Эко — Абсолютний Фаворит у категорії «Приправи та спеції» а також Фаворит Експертів у категорії «Суп / бульйон» – SEMKI — Абсолютний Фаворит у категорії «Смажене насіння» – Терра-Геркулес — Фаворит Експертів у категорії «Моментальний сніданок» – Велика ложка — Фаворит Успішних Людей у категорії «Моментальний обід» – Козацька Слава — Фаворит Споживачів у категорії «Горішки / фісташки» НАПОЇ – Світ чаю — Абсолютний Фаворит у категорії «Ваговий чай» – Лужанська 7 — Фаворит Експертів у категорії «Мінеральна вода» – Zubrowka — Фаворит Експертів у категорії «Горілка іноземного виробництва» – Blanche de Bruxelles — Фаворит Успішних Людей у категорії «Імпортне нефільтроване пиво» ПОБУТОВА ХІМІЯ – БОС плюс — Фаворит Експертів у категорії «Плямовивідник» – КАШЕМИР — Фаворит Успішних Людей у категорії «Засіб для делікатного прання» ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА – Mary Kay — Абсолютний Фаворит у категоріях «Бальзам для губ», «Контурний олівець», «Основа під макіяж», «Помада» та «Пудра» а також Фаворит Споживачів у категоріях «Рум’яна» та «Тіні для повік» – Cinecitta — Абсолютний Фаворит у категоріях «Рум’яна» та «Тіні для повік» КОСМЕТИКА – Плацент Формула — Абсолютний Фаворит у категорії «Засіб від випадіння волосся» – Біокон — Абсолютний Фаворит у категорії «Лінія засобів для захисту від сонця та засмаги» – Mary Kay – Satin Hands — Фаворит Експертів у категорії «Лінія засобів для догляду за шкірою рук та нігтів» – Lanier — Фаворит Успішних Людей у категорії «Засіб від випадіння волосся» ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ – Johnson’s Baby — Фаворит Експертів у категоріях «Вологі серветки для догляду за малюками» та «Косметичні засоби догляду за малюками» БЕЗРЕЦЕПТУРНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – Флеботон — Абсолютний Фаворит у категорії «Антиварикозний препарат» – Трібестан — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат для покращення репродуктивної функції та лікування розладів ерекції» – Алора — Абсолютний Фаворит у категорії «Заспокійливий та седативний препарат» – Візин — Абсолютний Фаворит у категорії «Краплі для очей» – Аква Маріс — Абсолютний Фаворит у категорії «Назальна морська вода для гігієни носу та профілактики нежитю» – Вагісан — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат для жіночого інтимного здоров’я» – Біоксин — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат від випадіння волосся» – Проктозан — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат від геморою» – Хелпекс — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат від застуди» – Мовекс — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів» – Фосфалюгель — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат від печії» – Де-Нол — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат для лікування виразки та гастриту» – Sorbex — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат від харчового отруєння (сорбент)» а також Фаворит Споживачів у категорії «Препарат від діареї» – Табекс — Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат для лікування нікотинової залежності» – Гельмінтокс — Абсолютний Фаворит у категорії «Протигельмінтний препарат» – Імодіум — Фаворит Експертів у категорії «Препарат від діареї» – Біогая — Фаворит Експертів у категорії «Препарат для лікування дисбактеріозу кишечника» – Панкреатин — Фаворит Експертів у категорії «Препарат, що сприяє кишковому травленню» – Ібуфен — Фаворит Експертів у категорії «Дитячий знеболюючий та жарознижуючий препарат» – Віаль — Фаворит Експертів у категорії «Краплі для очей» – Синупрет — Фаворит Експертів у категорії «Препарат від нежитю» – Остеокеа — Фаворит Експертів у категорії «Препарат для зміцнення кісток» – Еротон — Фаворит Експертів у категорії «Препарат для покращення репродуктивної функції та лікування розладів ерекції» – Темпалгін — Фаворит Успішних Людей у категорії «Знеболюючий та протизапальний препарат» – Карсил — Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для лікування захворювань печінки і жовчовивідних шляхів» – Клеверол — Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для лікування клімактеричних розладів» – Ергокальциферол — Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для зміцнення кісток» – Перфектил Оріджинал — Фаворит Успішних Людей у категорії «Зміцнюючий комплекс для нігтів, волосся та шкіри» – Колломак — Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для видалення бородавок і мозолів» – Гексикон — Фаворит Споживачів у категорії «Антимікробний та антисептичний препарат, що застосовується в гінекології» – Тантум верде — Фаворит Споживачів у категорії «Препарат для лікування захворювань горла» – Урохолум — Фаворит Споживачів у категорії «Препарат для лікування захворювань нирок та сечовивідних шляхів» НУТРІЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ТА БАДИ – Перфектил Плюс — Абсолютний Фаворит у категорії «Засіб для зміцнення волосся, шкіри та нігтів» БУДІВНИЦТВО – VIKNAR’OFF — Абсолютний Фаворит у категорії «Виробник металопластикових вікон» – Sniezka — Абсолютний Фаворит у категорії «Фарба» КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА – UDEN-S — Абсолютний Фаворит у категорії «Обігрівач» ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСИ – ANSWEAR.ua — Абсолютний Фаворит у категорії «Інтернет-магазин одягу» – Gepur — Абсолютний Фаворит у категорії «Оптовий Інтернет-магазин жіночого одягу» – Busfor.ua — Абсолютний Фаворит у категорії «Сервіс з продажу квитків на автобуси» – WebMoney — Абсолютний Фаворит у категорії «Система електронних Інтернет-платежів» – Gold.ua — Абсолютний Фаворит у категорії «Ювелірний інтернет-магазин» ПОСЛУГИ – ПРО100 — Абсолютний Фаворит у категорії «Страхова компанія» (страхування ризиків) – Microcredit — Фаворит Успішних Людей у категорії «Програма швидкого мікрокредитування» ПОСЛУГИ БІЗНЕСУ – Відзнаки та Сувеніри — Абсолютний Фаворит у категорії «Корпоративна і нагородна атрибутика» ЖИТТЯ МІСТА – Британська Рада в Україні — Абсолютний Фаворит у категорії «Школа іноземних мов» – L’Kafa Cafe — Абсолютний Фаворит у категорії «Мережа караоке-ресторанів» – Танец Огня — Абсолютний Фаворит у категорії «Піротехніка та феєрверки» – Bellissimo — Абсолютний Фаворит у категорії «Хімчистка килимів» – GYMMAXX — Фаворит Успішних Людей у категорії «Великий фітнес-клуб» МАГАЗИНИ, СУПЕРМАРКЕТИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ – КЮЗ — Абсолютний Фаворит у категоріях «Бренд ювелірних прикрас» та «Магазин ювелірних виробів» – Благо — Абсолютний Фаворит у категорії «Ломбард» – МебельОК — Абсолютний Фаворит у категорії «Салон-магазин меблів» – Ocean Plaza — Абсолютний Фаворит у категорії «Торгово-розважальний комплекс» – SkyMall — Фаворит Експертів у категорії «Торгово-розважальний комплекс» – Taburetka — Фаворит Успішних Людей у категорії «Фірмовий магазин шафів-купе» – Zlato.ua — Фаворит Споживачів у категорії «Магазин ювелірних виробів» ШОУ-БІЗНЕС – MELOVIN — Абсолютний Фаворит у номінації «Молодий талант року» – Marietta Ways — Фаворит Експертів у номінації «Молодий талант року» – Epolets — Фаворит Експертів у номінації «Рок-група року» – Володимир Дорош — Фаворит Експертів у номінації «Співак року» – Люм’єр — Народний Фаворит у номінації «Поп-група року» ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – За рулем – Украина — Абсолютний Фаворит у категорії «Видання про авто та мото» а також Фаворит Успішних Людей у категорії «Автомобільний портал» – Football.ua — Абсолютний Фаворит у категорії «Спортивний портал» – Теленеделя — Абсолютний Фаворит у категорії «Телевізійне видання» – Максі-ТВ — Абсолютний Фаворит у категорії «Жіночий телеканал» – Перший Діловий — Абсолютний Фаворит у категорії «Канал ділових новин» – Маркетинг и реклама — Абсолютний Фаворит у категорії «Видання про маркетинг і рекламу» – Likar.info — Абсолютний Фаворит у категорії «Медичний портал» – UAUA.info — Абсолютний Фаворит у категорії «Портал для дітей та батьків» – Touch magazine — Абсолютний Фаворит у категорії «Видання про моду та стиль» – 112 Україна — Абсолютний Фаворит у категорії «Новинний телеканал» – Мир Туризма — Абсолютний Фаворит у категорії «Видання про подорожі та туризм» – Колесо Жизни — Абсолютний Фаворит у категорії «Популярно-пізнавальне видання» – NRJ — Абсолютний Фаворит у категорії «Радіоканал» – Tochka.net — Фаворит Експертів у категорії «Жіноче інтернет-видання» – ЛІГА.net — Фаворит Експертів у категорії «Новинний портал» – bigmir) Спорт — Фаворит Експертів у категорії «Спортивний портал» – Аргументы и факты в Украине — Фаворит Успішних Людей у категорії «Інформаційно-аналітичне видання» – StarBrothers — Фаворит Успішних Людей у категорії «Інтернет-глянець про шоу-бізнес» – Smak.ua — Фаворит Успішних Людей у категорії «Кулінарний портал» – ШО — Фаворит Успішних Людей у категорії «Молодіжне видання» – Uti-puti.com.ua — Фаворит Успішних Людей у категорії «Портал для дітей та батьків» – Деньги — Фаворит Споживачів у категорії «Ділове видання» – News One — Фаворит Споживачів у категорії «Новинний телеканал» – FOOD UA. Продукты Украины — Фаворит Споживачів у категорії «Видання про продукти харчування» На праздничное мероприятие были традиционно приглашены все участники Экспертного и Звёздного жюри конкурса, а также наиболее активные респонденты (https://www.favor.com.ua/jury/honorboard/) онлайн-опросов. Кстати, в данный момент продолжается второй этап голосования за лучшие торговые марки уже текущего, 2017 года, поэтому спешите поддержать в голосовании своих персональных Фаворитов (https://www.favor.com.ua/vote/)! Наверняка у вас есть любимые торговые марки различных товарных категорий, которые вы предпочитаете в повседневном выборе, и без колебаний порекомендуете своим знакомым. Выбирайте в голосовании лучших, тех кто благодаря своей деятельности реально заслуживают звание «Фаворит Успеха» и право называть себя наилучшим, №1 в своей сфере деятельности. Активнейшие участники голосования, указавшие собственные предпочтения в 100 или более номинациях, получат приглашение на следующую XV церемонию награждения «Фаворитов Успеха», смогут окунутся в праздничную атмосферу Успеха на следующем незабываемом шоу и своими глазами увидят лидеров Украины 2017 года, признанных Фаворитами благодаря ВАШЕМУ выбору!

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"Первый деловой телеканал" стал абсолютным фаворитом в номинации "Лучший канал деловых новостей" - ФОТО Восьмого июня состоялось долгожданное ежегодное событие - XIV церемония награждения победителей конкурса "Фавориты Успеха". Разделить свой триумф в этот праздничный вечер удостоился "Первый деловой телеканал", который уже не первый год становится абсолютным фаворитом в категории делового телевидения.

Янукович откажется от практики награждения мертвецов Лидер Партии регионов, кандидат в Президенты Украины Виктор Янукович пообещал в случае своего избрания изменить систему отличия граждан государственными наградами. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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