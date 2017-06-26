Опубликованы старые фото юной Кейт Мосс

Кейт Мосс, недавно отметившая 25-летие модельной карьеры, впервые сотрудничает с Playboy. Ранее она уже неоднократно снималась в откровенных фотосессиях. Так, недавно она предстала абсолютно голой в рекламе ювелирных украшений и лосьона для загара, а также для обложки журнала Vogue.