23:03 26.06.2017 | Культура | Новости
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Опубликованы старые фото юной Кейт Мосс

Модный дом Calvin Klein показал несколько кадров из своей будущей рекламной кампании. В ней будут использованы ранее неизвестные фотографии юной Кейт Мосс, передает HuffPost.

Опубликованы старые фото юной Кейт Мосс

Снимки были сделаны в 1993 году фотографом Марио Сорренти, находившимся тогда в отношениях с манекенщицей. Съемка проходила на Вергинских островах.

Креативный директор модного дома Раф Симонс отметил, что данная фотосессия является культовым моментом в истории модной фотографии.

Как сообщал УРА-Информ, 40-летняя Кейт Мосс показала тело без "фотошопа".


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