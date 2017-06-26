Опубликованы старые фото юной Кейт Мосс

Модный дом Calvin Klein показал несколько кадров из своей будущей рекламной кампании. В ней будут использованы ранее неизвестные фотографии юной Кейт Мосс, передает HuffPost.
Снимки были сделаны в 1993 году фотографом Марио Сорренти, находившимся тогда в отношениях с манекенщицей. Съемка проходила на Вергинских островах.
Креативный директор модного дома Раф Симонс отметил, что данная фотосессия является культовым моментом в истории модной фотографии.
Как сообщал УРА-Информ, 40-летняя Кейт Мосс показала тело без "фотошопа".