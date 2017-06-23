Zucchero в Киеве попросил массаж, машину кофе и килограммы льда

Осень 2017-го обещает быть урожайной на музыкальные события. Одним из таких считается приезд в столицу артиста, талант которого покорил миллионы сердец, лучшего друга Стинга и Андреа Бочелли – итальянского мэтра Zucchero.

Новое европейское шоу исполнителя мирового хита Baila Morena в рамках тура «Black cat» киевляне увидят 14 сентября во Дворце «Украина».

Накануне приезда музыканта стали известны подробности его райдера. Так, в Киев Zucchero прилетит с командой, состоящей из 23 человек. Требования мэтра довольно скромны: горячего каравая к трапу, красной дорожки, персонального самолета и загородной виллы музыкант не заказывал, но попросил об одной очень пикантной услуге. В 61 год Zucchero отлично выглядит, а чтобы всегда быть в форме, он педантично следит за собой, активно занимается спортом, много бегает. Быть может, именно по этой причине за два часа до начала концерта на площадку нужно пригласить профессионального массажиста (непременно девушку) для расслабляющего массажа, причем дама с собой обязательно должна захватить собственный массажный столик.

В еде артист не слишком избирателен, но тоже не так прост, как может показаться на первый взгляд. Zucchero обожает рыбу, поглощает ее килограммами. В частности, на обед просит подать карпаччо из лосося, тунца и меч-рыбы, а в качестве гарнира предпочитает вареный рис. Как истинный итальянец, музыкант обожает пармезан, оливковое масло и лимоны. Еще в его гримерной обязательно должно быть суши.

Если сам Zucchero отдает предпочтение слабоалкогольному розовому вину, то его команда, похоже, знает толк в крепких напитках. После саундчека музыкантам Zucchero нужно принести в гримерку водку, виски Knob Creek непременно 9-летней выдержки, просекко и много грейпфрутов.

Возможно, из-за насыщенного гастрольного графика вся команда не представляет своей жизни без кофе: этот напиток итальянцы готовы поглощать ведрами и просят, чтобы на площадке все время стояла кофемашина. А вот за кулисами у сцены сам артист просит поставить кулер с 10 кг свежезамороженного льда. Именно талую воду, невзирая на запреты врачей, артист пьет во время выступлений.

Напомним, великий Zucchero известен не только своими романтическими > композициями, но и сотрудничеством с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Стингом, Джо Кокером, Боно, Эриком Клэптоном, Полом Янгом и др. В послужном списке Zucchero много наград: кроме того, что он был номинирован на самую почетную музыкальную премию «Грэмми», он в разные годы получил две статуэтки World Music Awards и шесть Wind Music Awards. Из двадцати выпущенных дисков - три стали «миллионниками». В 1987 году был распродан 1 млн. 300 тыс. копий его диска «Blue’s». Другой его альбом – «Oroincenso e birra» разошелся тиражом более 8 млн. экземпляров.

В Киеве концерт Zucchero состоится 14 сентября во Дворце искусств «Украина».

Билеты можно приобрести на сайте компании-организатора "Квартал-Концерт":

http://kvartal-concert.com/afisha/zucchero-14-9-2017 [1]