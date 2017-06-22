Впервые украинская постановка получила "Каннского льва" - ВИДЕО

Украинская постановка "Свидетель", посвященная семьдесят пятой годовщине Бабьего Яра, получила Бронзового Каннского льва в категории "Entertainment For Music". Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник украинской делегации Геннадий Курочка.

По его словам, проект "Свидетель" осенью 2016 презентовал Украинский кризисный медиацентр совместно с общественной инициативой "Украинско-Еврейская Встреча".

В постановке использована музыка Святослава Лунева. Ее выполнили юные скрипачи Варвара Васильева, Александра Облако, Тимофей Бойченко. Вокальное сопровождение создали Анастасия Багинская и Александр Подолян.

Напомним, фестиваль в этом году продлится до 24 июня. В нем принимают участие представители отрасли комункации, рекламы и дизайна, представляя свои работы в разных категориях.

Как сообщали УРА-Информ, в Украине прошел четвертый украинский фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Праздник детского кино открыла анимация "Жизнь Кабачка" Клода Барраса, но победителем стала лента "Молли Мун и волшебная книга гипноза".