Ди Каприо отдал следователям подаренный ему "Оскар"

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Такая отдача связана с расследованием отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии.

В связи с этим, статуэтку Лео передал следователям и минюсту Америки. Поскольку сообщается, что якобы часть суммы - речь идет о 100 миллионах долларов - была использована для создания фильма "Волк с Уолл-стрит".

За участие в картине Ди Каприо подарили статуэтку, выигранную в 1955 году актером Марлоном Брандо.

Также стало известно, что помимо статуэтки Ди Каприо передал правоохранительным органам и другие предметы.

"Господин Ди Каприо инициировал возвращение предметов, которые были получены им в рамках ежегодного благотворительного аукциона в пользу своего одноименного фонда", - сообщили СМИ

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее американский актер Кейси Аффлек получил награду "Оскар" за свою мужскую роль в фильме "Манчестер у моря".