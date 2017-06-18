Барабанщик Metallica стал рыцарем Дании - ФОТО

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instаgrаm.

Отметим, что церемония награжден состоялась еще в конце мая, во время поездки кронпринца в Сан-Франциско. Тогда Фредерик наградил Ульриха от имени королевы Маргрете II за вклад в музыку.

Таким образом, Ларс Улрих стал рыцарем Ордена Данеброг, который был учрежден в 1671 году.

"Это действительно означает, что теперь мы должны назвать его Сэр Ларс? Поздравляем Ларса с тем, что кронпринц Фредерик даровал ему титул рыцаря", - написали участники группы.

Ксати, американская метал-группа "Metallica" была основана в Лос-Анджелесе в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Ее альбомы были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее "Metallica" появилась в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса и спела вместе с продавцом мясного отдела свой хит Enter Sandman.