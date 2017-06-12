00:30 12.06.2017 | Культура | Новости
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В США скончался Адам Уэст, сыгравший Бэтмена - ФОТО

В Соединенных Штатах Америки скончался актер Адам Уэст.

В США скончался Адам Уэст, сыгравший Бэтмена - ФОТО

Он стал известным после роли Бэтмена в одноименном сериале. Как сообщает The Hollywood Reporter, актер умер в возрасте 88 лет.

Последние годы он боролся с лейкемией. Вместе с тем на официальной странице актера в Twitter его представители отметили, что Адам Уэст скончался прошлой ночью. Он был величайшим. Мы будем скучать по нему, как сумасшедшие. Мы знаем, что вы тоже скучаете по нему, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 мая 2017 года, английская актриса Молли Питерс, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда, ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Нам грустно слышать, что Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с ее семьей, - говорится в сообщении. Тем не менее причина смерти актрисы пока неизвестна.


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