17:04 12.06.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Певица Руслана до сих пор не получила гонорар за Евровидение

Певица Руслана заявила, что до сих пор не получила оплату за свое выступление на Евровидении.

Певица Руслана до сих пор не получила гонорар за Евровидение

Об этом Руслана рассказала в программе "Светская жизнь".

Певица сообщила, что на выступление она потратила собственные средства, которые до сих пор не вернулись.

Отмечается, что Руслана и ее команда должны были получить за выступление на Евровидении почти 400 тысяч гривен. И сама же исполнительница отмечает, что расчеты будут продолжаться еще очень долго.

Кроме того, певица утверждает, что сумма гонорара покрывает ее собственные расходы на создание песни, записи, клипа, костюмы и подготовку лишь на треть.

Ранее УРА-Информ сообщал, что перед конкурсом Руслана показала главную сцену Евровидения 2017. 


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