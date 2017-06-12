Певица Руслана до сих пор не получила гонорар за Евровидение

Об этом Руслана рассказала в программе "Светская жизнь".

Певица сообщила, что на выступление она потратила собственные средства, которые до сих пор не вернулись.

Отмечается, что Руслана и ее команда должны были получить за выступление на Евровидении почти 400 тысяч гривен. И сама же исполнительница отмечает, что расчеты будут продолжаться еще очень долго.

Кроме того, певица утверждает, что сумма гонорара покрывает ее собственные расходы на создание песни, записи, клипа, костюмы и подготовку лишь на треть.

Ранее УРА-Информ сообщал, что перед конкурсом Руслана показала главную сцену Евровидения 2017.