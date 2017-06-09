В Одессе на концерте Билык произошла потасовка - ФОТО

Противники певицы пытались сорвать концерт, расшатывая ограждение вокруг заведения. Вместе с тем концерт все же состоялся.

Как сообщает местное издания Думская, здание во время выступления находилось под охраной полиции, однако один из активистов бросил в сторону певицы яйца. Его задержала полиция. После чего друзья задержанного пытаются его отбить и, в результате, завязалась потасовка.

Полиция задержала и самого инициатора пикета - Сергея Стерненко, но позже отпустила. Затем радикалы разошлись по домам, но пообещали в пятницу провести акцию протеста под стенами Главного управления Национальной полиции области, поскольку считают, что полиция сработала неадекватно.

В свою очередь в пресс-службе полиции заявили, что проведение концерта происходило на законных основаниях. Среди посетителей было много женщин с маленькими детьми.

Ряд активистов намеренно провоцировали полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта. Однако радикалы совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия.

В связи с чем полиция открыла уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Хулиганство и Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе отменили концерт Лободы из-за протестов.