Джордж Клуни впервые стал отцом

По сообщениям зарубежных СМИ, супруга голливудского актера Амаль Клуни родила двойню.

В настоящее время она чувствуют себя отлично, а Джордж пребывает на седьмом небе от счастья.

Также известно, что новорожденных мальчика и девочку назвали Элла и Александр Клуни.

"Стоит мне назвать какое-нибудь имя для мальчика, как они начинают: "Эй, только не это! Ты что не помнишь, так зовут того премьер-министра!", - признался Джордж.

Отметим, что роды Амаль проходили как и было запланировано в Великобритании. Тем не менее жена Клуни очень боялась остаться на родах совсем одной. В связи с этим, Джордж не отлучался из "туманного Альбиона" ни на один день уже около месяца.

Кстати, Амаль Аламуддин планирует быть в декрете всего полгода, после чего вернется к работе. В свою очередь отец детей заявил, что заслужил на длительный декретный отпуск и будет присматривать за своими детьми столько, сколько понадобится.

Что касается крестных, у Джорджа и Амаль есть три главных кандидата: актер Ричард Кайнд, продюсер Грант Хеслов и Рэнди Гербер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский музыкант, представитель Украины на Евровидении 2017 Женя Галич стал отцом во второй раз.