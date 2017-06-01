00:30 01.06.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Михалкову, Задорнову и еще пяти российским артистам запретили въезд в Украину - ФОТО

Службы безопасности Украины запретила въезд в Украины ряду российских актеров.

Михалкову, Задорнову и еще пяти российским артистам запретили въезд в Украину - ФОТО

В список, в частности, попали Надежда Бабкина, Станислав Говорухин, Никита Михалков, Ирина Алферова, Олег Панин, Леонид Ярмольник и Михаил Задорнов. Как сказано в ответе СБУ на информационный запрос Общественной организации "Видсич", о соответствующем решении было проинформировано министерство культуры Украины.

Вместе с тем на странице организации опубликован ответа СБУ за подписью заместителя председателя СБУ Глуговского, который датирован 24 мая 2017.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский актрисе театра и кино Елене Яковлевой было отказано во въезде в Украину. Она внесена в базу данных "стоп-лист". То есть Яковлева посещала Автономную республику Крым через недействующие пункты пропуска.


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