В квартире Джона Леннона убили женщину с двумя детьми

Тела женщины и двух детей обнаружены в ливерпульской квартире, где жил легендарный музыкант группы "Битлз" Джон Леннон.
Об этом пишет ВВС.
В сообщении говорится, что на днях полиция прибыла по вызову в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Фолкнер-стрит в районе Токстет, в которой были обнаружены тела. По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина.
Сообщается, что позднее его госпитализировали. Полиция считает, что преступление произошло на бытовой почве.
Напомним, что Джон Леннон поселился в квартире на Фолкнер-стрит со своей первой женой Синтией вскоре после их свадьбы в 1962 году. Нынешним владельцем недвижимости является бывший менеджер группы "Битлз" Брайан Эпштейн.
По словам соседей, поклонники ливерпульской четверки регулярно наведывались к квартире музыканта, сюда часто организовывались экскурсии.
Ранее УРА-Информ сообщал, что умерла актриса Молли Питерс сыгравшая девушку Джеймса Бонда.