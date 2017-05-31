В квартире Джона Леннона убили женщину с двумя детьми

Об этом пишет ВВС.

В сообщении говорится, что на днях полиция прибыла по вызову в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Фолкнер-стрит в районе Токстет, в которой были обнаружены тела. По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина.

Сообщается, что позднее его госпитализировали. Полиция считает, что преступление произошло на бытовой почве.

Напомним, что Джон Леннон поселился в квартире на Фолкнер-стрит со своей первой женой Синтией вскоре после их свадьбы в 1962 году. Нынешним владельцем недвижимости является бывший менеджер группы "Битлз" Брайан Эпштейн.

По словам соседей, поклонники ливерпульской четверки регулярно наведывались к квартире музыканта, сюда часто организовывались экскурсии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что умерла актриса Молли Питерс сыгравшая девушку Джеймса Бонда.