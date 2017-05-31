Умерла актриса Молли Питерс сыгравшая девушку Джеймса Бонда

В среду, 31 мая 2017 года, английская актриса Молли Питерс, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда, ушла из жизни в возрасте 75 лет.
Об этом сообщил телеканал Fox News.
"Нам грустно слышать, что Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с ее семьей", - говорится в сообщении.
Тем не менее причина смерти актрисы пока неизвестна.
Отметим, Молли Питерс родилась 15 марта 1942 года. Так, актриса сыграла девушку легендарного Джеймса Бонда в четвертой части "Шаровая молния" (1965) вместе с Шоном Коннери.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 70-м году жизни в Таллине из жизни ушел легендарный эстонский актер Лембит Ульфсак.