10:26 31.05.2017 | Культура | Новости
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Умерла актриса Молли Питерс сыгравшая девушку Джеймса Бонда

В среду, 31 мая 2017 года, английская актриса Молли Питерс, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда, ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Умерла актриса Молли Питерс сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Нам грустно слышать, что Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с ее семьей", - говорится в сообщении. 

Тем не менее причина смерти актрисы пока неизвестна.

Отметим, Молли Питерс родилась 15 марта 1942 года. Так, актриса сыграла девушку легендарного Джеймса Бонда в четвертой части "Шаровая молния" (1965) вместе с Шоном Коннери.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 70-м году жизни в Таллине из жизни ушел легендарный эстонский актер  Лембит Ульфсак.


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